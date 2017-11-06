У Львівській області електричка на смерть збила людину, - поліція

На Львівщині чоловік загинув, потрапивши під електричку.

У Мостиське відділення поліції адійшло повідомлення від чергової станції « Мостиська- 1» про те, що о 20:50 на перегоні «Мостиська- Судова Вишня» поблизу села Підгать електропоїзд сполученням «Мостиська друга – Львів (Lviv)» скоїв наїзд на невідомого чоловіка, внаслідок чого той помер від отриманих травм.

Наразі призначено ряд експертиз, проводяться слідчі дії, відкрито кримінальне провадження за ст.291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Правоохоронці просять допомогти встановити особу загиблого. Його прикмети: вік приблизно 65 років, зріст близько 165 см, волосся сиве. Був одягнутий у одяг темного кольору. Прохання до всіх, хто може допомогти встановити особу загиблого, телефонувати на оперативну лінію 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області