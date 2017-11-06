На Житомирщині під час ДТП трагічно загинув пасажир легковика

На Житомирщині під час ДТП трагічно загинув пасажир легковика

13:22 06.11.2017
На Житомирщині під час ДТП трагічно загинув пасажир легковика

Дорожньо-транспортна пригода сталась 06 листопада близько 07:20 на автодорозі Кременець-Біла-Церква, поблизу с. Вільнопілля Ружинського району.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Ружинського відділення поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Skoda Fabia», 27-річний житель Київщини, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та виїхав на смугу руху зустрічного руху, де здійснив зіткнення із зустрічним автомобілем «ВАЗ-21063» під керуванням жителя Ружинського району.

У результаті ДТП пасажир ВАЗа, 54-річний житель району, отримав тілесні ушкодження та помер під час транспортування до медичного закладу.

Поліція з’ясовує причини та обставини події  у рамках кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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