На Одещині поліція затримала чоловіка за підозрою у вбивстві матері

Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, 40-річний житель села Броска Ізмаїльського району насильно намагався нагодувати свою лежачу матір.

А коли жінка відмовилася їсти, став наносити їй удари кулаками по обличчю, душити і викручувати руки.

До Ізмаїльського відділу поліції надійшло повідомлення з медичного закладу про те, що в одному з житлових будинків виявлено тіло 76-річної місцевої мешканки. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що потерпіла мешкала разом зі своїм 40-річним сином. Однак останнього у будинку не виявилось. У ході першочергових слідчих дій стало відомо, що тяжкий злочин скоїв саме син потерпілої, який вже був раніше судимий.

Завдяки злагодженим та оперативним діям працівників поліції зловмисника було знайдено у знайомого, до якого він зайшов у гості через три дні після скоєного.

«Затриманий розповів, що в той день знаходився у стані алкогольного сп'яніння та посварився зі своєю матір'ю через те, що вона відмовлялася приймати їжу, якою він хотів її нагодувати. Чоловіка це розлютило, і він став наносити удари кулаками по обличчю жінки, душити її та викручувати руки. Від отриманих тілесних ушкоджень, потерпіла померла на місці події. Зрозумівши, що він накоїв, зловмисник намагався сховатися від органів суду і слідства, - розповів начальник Ізмаїльського відділу поліції майор поліції Олександр Суржик. - Йому повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного злочину. Ізмаїльським міжрайонним судом чоловікові обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Згідно з чинним законодавством України, за дане кримінальне діяння законом передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років».

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області