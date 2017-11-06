На Дніпропетровщині двоє молодиків звіряче вбили 36-річну жінку

На Дніпропетровщині двоє молодиків звіряче вбили 36-річну жінку

14:00 06.11.2017
На Дніпропетровщині двоє молодиків звіряче вбили 36-річну жінку

Встановлено, що двоє юнаків, зокрема один неповнолітній, прийшли до будинку жертви з метою крадіжки. Коли господарка викрила злодіїв, вони вирішили її вбити. Молодики нанесли жінці численні ножові поранення та втекли з місця злочину. 

Подія сталася у мікрорайоні «Кулебівка» м. Новомосковська. Наступного дня син-студент приїхав провідати матір, натомість виявив її мертвою. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що до скоєння вбивства можуть бути причетні двоє місцевих жителів 17 та 18 років. За словами затриманих, вони знали, що жінка проживає в будинку сама, тож вирішили її пограбувати. А коли власниця будинку їх побачила, то вирішили таким чином позбутися свідка.

На теперішній час хлопці затримані у порядку статті 208 КПКУ. За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Наразі вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Злочинцям загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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