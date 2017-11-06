На Полтавщині через непутящу матір потяг травмував маленьку дитину

Зранку до поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні, що до приймального відділення каретою швидкої доставлено неповнолітню дівчинку із травмою лівої ступні.

Виїхавши на місце події поліцейські встановили, що дівчинка разом з матір’ю переходила залізничні колії на іншу платформу під вагонами товарного потягу. Поїзд рушив, дівчинка вискочити з-під вагона не встигла і зазнала тяжкої травми.

Поліцейськими за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною відкрито кримінальне провадження за ст. 166 КК України.

Наразі дівчинка в тяжкому стані перебуває на лікуванні у лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області