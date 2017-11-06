Під час ліквідації пожежі на Харківщині рятувальники знайшли тіло людини

О 21:57 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про виникнення пожежі у приватному житловому будинку по вулиці Сівашській в селі Сіваш Первомайського району Харківської області.

За вказаною адресою виїхало 1 відділення 45-ої Державної пожежно-рятувальної частини з м. Первомайськ. По прибуттю до місця події рятувальниками було встановлено, що в будинку горіли домашні речі та горищне перекриття на площі 20 кв.м. Під час проведення розвідки пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка, 1959 року народження.

О 22:34 пожежу вдалося локалізувати та о 00:02 – повністю ліквідувати. До гасіння займання були залучені 4 осіб особового складу та 1 одиниця техніки ДСНС.

Причина пожежі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області