Під час пожежі на Кіровоградщині згорів будинок та загинули двоє людей

06 листопада о 06:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вул. Київська с. Трепівка Знам’янського району.

По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу на місце події було встановлено, що горить перекриття житлового будинку на площі 60 м2 та речі домашнього вжитку. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих: жінки 1939 р.н. та чоловіка 1963 р.н.

Силами вогнеборців о 07:11 пожежу було локалізовано та о 10:16 – ліквідовано. До гасіння пожежі залучались 4 чоловіків особового складу та 1 одиниця техніки 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Знам’янка.

Причини пожежі та смерті громадян наразі з’ясовують фахівці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Кіровоградській області