На Львівщині чоловік жахливо загинув під час спускання води зі ставка

На Львівщині чоловік жахливо загинув під час спускання води зі ставка

15:20 06.11.2017
На Львівщині чоловік жахливо загинув під час спускання води зі ставка

Як попередньо встановили правоохоронці, після того, як шлюз був відкритий, потоком води чоловіка затягнуло у трубу, де він і загинув.

У Старосамбірське відділення поліції звернувся голова однієї з сільських рад та повідомив про те, що близько 11:00 у ставі села Ракова втопився чоловік.

Як встановили правоохоронці, 29-річний мешканець сусіднього села загинув, спускаючи воду зі ставка. Чоловік зайшов у воду і, після того як шлюз був відкритий, потоком його затягнуло у трубу, де він і загинув.

Наразі призначено ряд експертиз, у тому числі й судово-медичну, під час якої буде встановлено причину смерті чоловіка. проводяться слідчі дії, відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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