На Львівщині чоловік жахливо загинув під час спускання води зі ставка
На Львівщині чоловік жахливо загинув під час спускання води зі ставка
Як попередньо встановили правоохоронці, після того, як шлюз був відкритий, потоком води чоловіка затягнуло у трубу, де він і загинув.
У Старосамбірське відділення поліції звернувся голова однієї з сільських рад та повідомив про те, що близько 11:00 у ставі села Ракова втопився чоловік.
Як встановили правоохоронці, 29-річний мешканець сусіднього села загинув, спускаючи воду зі ставка. Чоловік зайшов у воду і, після того як шлюз був відкритий, потоком його затягнуло у трубу, де він і загинув.
Наразі призначено ряд експертиз, у тому числі й судово-медичну, під час якої буде встановлено причину смерті чоловіка. проводяться слідчі дії, відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області