У Запоріжжі поліцейські затримали озброєного ножем грабіжника

У приміщенні торгового закладу в Заводському районі Запоріжжя невідомий, погрожуючи ножем, заволодів грошима та товаром.

Зловмисника затримали працівники поліції охорони.

Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 39-річний місцевий мешканець. Чоловік раніше вже був засуджений за скоєння крадіжок і наприкінці вересня звільнився із місць позбавлення волі.

На сьогодні підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області