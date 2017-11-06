У Запоріжжі поліцейські затримали озброєного ножем грабіжника

У Запоріжжі поліцейські затримали озброєного ножем грабіжника

18:00 06.11.2017
У Запоріжжі поліцейські затримали озброєного ножем грабіжника

У приміщенні торгового закладу в Заводському районі Запоріжжя невідомий, погрожуючи ножем, заволодів грошима та товаром.

Зловмисника затримали працівники поліції охорони.

Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 39-річний місцевий мешканець. Чоловік раніше вже був засуджений за скоєння крадіжок і наприкінці вересня звільнився із місць позбавлення волі.

На сьогодні підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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