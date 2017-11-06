На Львівщині у ДТП загинув скутерист та поранені ще двоє людей. ФОТО

На Львівщині у ДТП загинув скутерист та поранені ще двоє людей. ФОТО

17:32 06.11.2017
На Львівщині у ДТП загинув скутерист та поранені ще двоє людей. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 16:45 на перехресті автодороги «Київ-Чоп» з другорядною дорогою сполученням «Олесько-Кути».

Зіткнулись автомобіль «Фольксваген», за кермом якого перебував 36-річний киянин та скутер «Альфа», яким керував 33-річний місцевий мешканець.

Внаслідок зіткнення скутерист від отриманих травм помер на місці події, пасажири «Фольксвагена» - 31-річна жінка та 14-річний хлопець отримали садна та забої.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

 

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