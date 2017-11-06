Поліція Львівщини розшукує водія-втікача, який збив велосипедистку

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 листопада о 7.45 на вулиці Шептицького у місті Броди.

Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на велосипедистку, 40-річну жительку Бродівського району, яка рухалась у попутному напрямку. Водій після скоєного з місця події втік.

Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження.

Поліцейські встановлюють особу водія-втікача та його місцезнаходження, з’ясовують обставини ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Прохання до очевидців цієї автопригоди – зателефонуйте на оперативну лінію 102 чи зверніться у найближчий відділ поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області