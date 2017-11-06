На Житомирщині спроба випити "мирову" закінчилась вбивством

Тіло 71-річного жителя Ємільчинського району було виявлено у літнику його ж домоволодіння під завалами кухонного начиння.

Уже за кілька годин роботи оперативники кримінальної поліції встановили та затримали чоловіка, який позбавив пенсіонера життя.

До Ємільчинського відділення поліції звернувся житель с. Хутора-Мокляків із повідомленням про безвісне зникнення свого старшого брата.

До обійстя виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої оглянули домоволодіння. У літній кухні застали повний розгардіяш, перекинутий стіл і завали речей та посуду. Серед цього безладдя правоохоронці й виявили тіло 71-річного господаря з тілесними ушкодженнями, що вказували на насильницьку смерть. Згодом судово-медична експертиза підтвердила, що до загибелі чоловіка причетна інша особа.



– Під час опитування селян ми з’ясували, що пенсіонер проживав сам, тримав господарство та в цілому позитивно характеризувався місцевими жителями. Водночас здобули відомості і про недругів, з якими у загиблого стосунки не склалися. Відтак першочергово оперативники почали відпрацьовувати версію умисного вбивства через неприязні відносини, - розповів начальник Ємільчинського відділення поліції Микола Нишпал.

Перевіряючи визначене коло осіб, поліцейські запідозрили причетність до тяжкого злочину 45-річного місцевого жителя. Про чоловіка було відомо, що він кілька років тому приїхав у село, ніде не працював, час від часу пиячив і вже мав судимість. При розмові з правоохоронцями він постійно плутався у власних показаннях і врешті зізнався у накоєному.

За словами чоловіка, він мав претензії до загиблого через його постійні потурання з приводу способу свого життя. Того дня після словесної перепалки він вирішив за допомогою чарки «примиритися» зі старшим односельчанином і прийшов до нього додому. Однак «мирової» не вийшло, натомість виникла нова суперечка, яка переросла у бійку в літній кухні. Спричинивши фатальні тілесні ушкодження господарю, гість залишив його у повному безладі і подався геть. А переодягнувшись, наче нічого й не було продовжив пиячити з товаришами.

Нині винуватця затримано. Усі обставини події слідчі з’ясовують у рамках розпочатого за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ кримінального провадження.

За чинним законодавством підозрюваному може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області