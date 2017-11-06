На Вінниччині під час ДТП автомобіль врізався у мінітрактор, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 13 годині на автодорозі Тиврів-Шпиків.

Попередньо встановлено, що 28-річний житель смт Тиврів, керуючи мінітрактором з причепом, почав виконувати поворот ліворуч без подачі попереджувального сигналу.

Водій автомобіля «Volkswagen», який рухався у попутному напрямку позаду та виконував обгін, не встиг вчасно зреагувати на маневр водія мінітрактору та допустив зіткнення з ним.

З тілесними ушкодженнями до лікарні доставлена 52-річна пасажирка трактора.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області