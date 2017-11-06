На Житомирщині суд обрав захід постачальникам наркосировини
На Житомирщині суд обрав захід постачальникам наркосировини
Слідчий відділ прокуратури Житомирської області продовжує розслідування кримінального провадження за фактом незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, серед яких - колишній начальник ВБНОН Житомирського міськвідділу УМВС України в Житомирській області.
У ході досудового розслідування чотирьом особам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира чотирьох підозрюваних в налагодженні міжрегіонального каналу постачання наркосировини взято під варту з правом внесення грошової застави. Зокрема, екс-керівнику правоохоронного підрозділу та одному з учасників групи визначено грошову заставу у розмірі 500 тис грн, іншим двом підозрюваним – у розмірі 128 тис грн та 100 тис грн.
Нагадаємо, слідчі прокуратури області спільно із правоохоронцями, у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, провели санкціоновані обшуки у м. Житомир та Львівській області, під час яких вилучено майже 60 кг речовини, схожої на наркотичний засіб – макову соломку, майже 2 тис медичних шприців із залишками рідини, а також 26 тис доларів США та майже 70 тис грн.
Досудове розслідування триває.
Санкція зазначеної статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
За матеріалами прес-служби прокуратури Житомирської області