На Львівщині під час пожежі у власній квартирі жахливо загинула жінка

06 листопада о 09:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 3-му поверсі 5-поверхового житлового будинку в м. Дрогобич на вул. Грушевського, 51.

Під час розвідки пожежі вогнеборці виявили тіло власниці помешкання, 1947 року народження. Горіння спричинило щільне задимлення, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Пожежу локалізували о 09:34, ліквідували о 09:41 у складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 16 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Причина виникнення займання встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області