На Львівщині під час пожежі у власній квартирі жахливо загинула жінка

На Львівщині під час пожежі у власній квартирі жахливо загинула жінка

16:40 06.11.2017
На Львівщині під час пожежі у власній квартирі жахливо загинула жінка

06 листопада о 09:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 3-му поверсі 5-поверхового житлового будинку в м. Дрогобич на вул. Грушевського, 51. 

Під час розвідки пожежі вогнеборці виявили тіло власниці помешкання, 1947 року народження. Горіння спричинило щільне задимлення, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Пожежу локалізували о 09:34, ліквідували о 09:41 у складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 16 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Причина виникнення займання встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Антикорупційний суд як ширма для дилетантів
27.10.2017
Олег Назаренко
Директор «Всеукраїнської організації автоімпортерів і дилерів
В Україні, щоб зменшити аварійність, потрібно запровадити для водіїв ідіот-тест
23.10.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.