У селі на Львівщині 54-річна жінка потрапила під колеса автомобіля
У селі на Львівщині 54-річна жінка потрапила під колеса автомобіля
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 17:40 в селі Сілець, Сокальського району.
Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Гольф», 22-річний мешканець Сокальського району, скоїв наїзд на пішохода, 54-річну жінку.
Її без свідомості госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелом лівої гомілки».
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області