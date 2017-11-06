У селі на Львівщині 54-річна жінка потрапила під колеса автомобіля

У селі на Львівщині 54-річна жінка потрапила під колеса автомобіля

20:00 06.11.2017
У селі на Львівщині 54-річна жінка потрапила під колеса автомобіля

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 17:40 в селі Сілець, Сокальського району.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Гольф», 22-річний мешканець Сокальського району, скоїв наїзд на пішохода, 54-річну жінку.

Її без свідомості госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелом лівої гомілки».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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