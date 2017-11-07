На Чернігівщині затримано нелюда, який побив та пограбував пенсіонерок

Ніжинські поліцейські знайшли та затримали зловмисника, якій серед ночі заліз до помешкання двох літніх жінок 1928 і 1936 років народження, жорстоко побив їх та відібрав 185 гривень.

Вночі до Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення, що в будинок жительок одного з сіл району через вікно заліз зловмисник, який жорстоко побив двох літніх жінок 1928 та 1936 року народження та відібрав у них 185 гривень.

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група. Бабусі терміново були госпіталізовані до центральної районної лікарні. Поспілкувавшись у медзакладі із потерпілими, кримінальна поліція отримала достатньо інформації для ідентифікації нападника, який вимагав у бабусь гроші та тяжко побив їх. Медики діагностували у пенсіонерок закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку та рвані рани голови.

Проаналізувавши наявну інформацію, оперативникам знадобилося півдоби, щоб вирахувати та затримати розбійника. Ним виявився односелець потерпілих. Молодик розповів, що після вживання алкоголю йому захотілося продовження пиятики, але не було за що. Тож він нічого кращого не придумав, як залізти до помешкання літніх людей та скоїти тяжкий злочин. Зловмисник у скоєному зізнався та надав правдиві свідчення.

Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області