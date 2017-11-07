На Закарпатті поліцейські затримали зухвалого вуличного грабіжника

До чергової частини Воловецького відділення поліції надійшло повідомлення від продавця магазину про те, що невідомий чоловік з прилавку викрав п`ять упаковок кави та пляшки з газованою водою. За кілька годин цей же чоловік намагався пограбувати у Воловці на вулиці жінку.

Поліцейські того ж дня затримали підозрюваного. Ним виявися раніше судимий 45-річний мешканець Воловеччини. Чоловік раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та відбував покарання у місцях позбавлення волі.

За фактом крадіжки та замаху на грабіж відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.185 (Крадіжка, вчинена повторно) та ст.15 ч.2 ст.186 (Замах на грабіж) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування, а покарання підозрюваному визначить суд.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області