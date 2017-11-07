На Закарпатті поліцейські затримали зухвалого вуличного грабіжника

На Закарпатті поліцейські затримали зухвалого вуличного грабіжника

03:00 07.11.2017
На Закарпатті поліцейські затримали зухвалого вуличного грабіжника

До чергової частини Воловецького відділення поліції надійшло повідомлення від продавця магазину про те, що невідомий чоловік з прилавку викрав п`ять  упаковок кави та пляшки з газованою водою. За кілька годин цей же чоловік намагався пограбувати у Воловці на вулиці жінку.

Поліцейські того ж дня затримали підозрюваного. Ним виявися раніше судимий 45-річний мешканець Воловеччини. Чоловік раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та відбував покарання у місцях позбавлення волі.

За фактом крадіжки та замаху на грабіж відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.185 (Крадіжка, вчинена повторно) та ст.15 ч.2 ст.186 (Замах на грабіж) Кримінального кодексу України.

Триває  досудове розслідування, а покарання підозрюваному визначить  суд.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Антикорупційний суд як ширма для дилетантів
27.10.2017
Олег Назаренко
Директор «Всеукраїнської організації автоімпортерів і дилерів
В Україні, щоб зменшити аварійність, потрібно запровадити для водіїв ідіот-тест
23.10.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи допустимо активістам власноруч затримувати і карати тих, кого вони підозрюють у сепаратизмі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.