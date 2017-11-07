У Львові затримано підозрюваних в озброєному нападі на іноземців

У Львові затримано підозрюваних в озброєному нападі на іноземців

04:00 07.11.2017
У Львові затримано підозрюваних в озброєному нападі на іноземців

До поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі «Київ-Чоп», поблизу села Деревач Пустомитівського району, на іноземців, котрі їхали у автомобілі, було скоєно розбійний напад.

Невідомі зловмисники, погрожуючи потерпілим зброєю, відібрали у них гроші та особисті речі, після чого сіли у свої машини та поїхали з місця події.

Вжитими оперативно-пошуковими заходами, протягом години, правоохоронці затримали у Львові групу осіб, причетних до нападу.

«Серед затриманих - громадяни України, вихідці з Кавказького регіону та ще однієї іноземної держави. У них вилучено зброю та інші речові докази. Наразі встановлюються обставини події, вирішується питання про затримання зловмисників у порядку статті 208 КПК України.Поліцейські з’ясовують з якою метою усі причетні до події іноземці перебувають на території нашої держави, чи є у них усі необхідні документи та чи не порушують вони візовий режим», - розповів начальник Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Сергій Богданов.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Проводиться досудове розслідування, поліцейські перевіряють причетність зловмисників до скоєння інших злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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