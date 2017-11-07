Під час пожежі на Закарпатті жахливо загинули двоє чоловіків

О 21:35 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку, що на вул. Л. Українки в с. Бобовище Мукачівського району.

Для її ліквідації до місця було направлено вогнеборців 17-ї та 19-ї державних пожежно-рятувальних частин. Усього працювало дві одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

У ході гасіння пожежі в одній з кімнат помешкання вогнеборці виявили два тіла чоловічої статі. Як згодом з’ясувалося, загиблими виявилися 55-річний власник помешкання та його знайомий 1973 р.н.

Причина пожежі та завдана матеріальна шкода встановлюються. Вогнем знищено двері, електрокамін та речі домашнього вжитку.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Закарпатській області