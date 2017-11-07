Поліція розслідує інцидент із побиттям іноземного дипломата у центрі Києва

Поліція розслідує інцидент із побиттям іноземного дипломата у центрі Києва

07:20 07.11.2017
Поліція розслідує інцидент із побиттям іноземного дипломата у центрі Києва

Подія сталася в ніч із п’ятниці на суботу на центральній площі столиці.

Повідомлення від служби безпеки одного із посольств до чергової частини поліції Києва надійшло близько 10:00 у неділю. Правоохоронцям повідомили, що їхнього працівника невідомі побили на Майдані Незалежності. За викликом виїхали працівники Шевченківського управління поліції.

Начальник відділу Шевченківського управління поліції Ігор Падюк роз’яснив:

«40-річний потерпілий розповів, що прямував вночі до закладу швидкого харчування і слухав плеєр. Коли піднявся із пішохідного переходу, йому назустріч ішов незнайомець, який, можливо, щось сказав. Іноземець почав діставати з вух навушники – і отримав удар в обличчя».

Вранці служба безпеки посольства рекомендувала йому повідомити про інцидент у поліцію.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 (Умисне нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини та причини події, переглядають записи із камер відеонагляду у центрі міста, розшукують свідків і зловмисника.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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