У Миколаєві поліція розшукує чоловіка який вдарив місцевого депутата

Напередодні ввечері на спецлінію «102» надійшло повідомлення від депутата Миколаївської міської ради про скоєння відносно нього протиправних дій.

Зі свідчень заявника попередньо стало відомо, що інцидент стався у Центральному районі Миколаєва, біля будинку по вул. Колодязній. Саме туди депутат прибув з приводу скарг місцевих мешканців щодо нібито неякісного встановлення у їх під’їзді металопластикових вікон.

Під час з’ясування зазначеного питання у постраждалого виник конфлікт із одним з представників фірми-підрядника, в ході якого чоловік вдарив заявника та пошкодив у його автомобілі дзеркало. З місця події зловмисник втік, а депутат звернувся по допомогу до поліції.

За вказаною адресою прибули керівництво та працівники слідчо-оперативної групи Центрального відділу поліції. Зараз поліцейські спілкуються із потерпілим та свідками правопорушення, а патрульні займаються пошуками зловмисника.

Постраждалий направлений на проведення судово-медичної експертизи. Триває перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області