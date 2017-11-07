На Харківщині "дружні" посиденьки призвели до кривавого вбивства

На Харківщині "дружні" посиденьки призвели до кривавого вбивства

08:41 07.11.2017
На Харківщині "дружні" посиденьки призвели до кривавого вбивства

За скоєння тяжкого злочину працівники групи швидкого реагування Липецького відділення поліції затримали 29-річного мешканця селища Слобідське.

До чергової частини надійшло повідомлення від місцевого мешканця. Він розповів, що до нього звернувся сусід з повідомленням про вбивство людини.
Працівники поліції встановили, що зловмисник разом з 30-річним товаришем розпивав спиртні напої.

Під час застілля між чоловіками виникла сварка. Зловмисник схопив зі столу кухонний ніж та наніс поранення своєму опоненту в грудну клітину. Потім він пішов до сусіда та попросив викликати швидку медичну допомогу і поліцію. Врятувати постраждалого лікарям не вдалося.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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