На Харківщині "дружні" посиденьки призвели до кривавого вбивства

За скоєння тяжкого злочину працівники групи швидкого реагування Липецького відділення поліції затримали 29-річного мешканця селища Слобідське.

До чергової частини надійшло повідомлення від місцевого мешканця. Він розповів, що до нього звернувся сусід з повідомленням про вбивство людини.

Працівники поліції встановили, що зловмисник разом з 30-річним товаришем розпивав спиртні напої.

Під час застілля між чоловіками виникла сварка. Зловмисник схопив зі столу кухонний ніж та наніс поранення своєму опоненту в грудну клітину. Потім він пішов до сусіда та попросив викликати швидку медичну допомогу і поліцію. Врятувати постраждалого лікарям не вдалося.