На Харківщині "дружні" посиденьки призвели до кривавого вбивства
На Харківщині "дружні" посиденьки призвели до кривавого вбивства
За скоєння тяжкого злочину працівники групи швидкого реагування Липецького відділення поліції затримали 29-річного мешканця селища Слобідське.
До чергової частини надійшло повідомлення від місцевого мешканця. Він розповів, що до нього звернувся сусід з повідомленням про вбивство людини.
Працівники поліції встановили, що зловмисник разом з 30-річним товаришем розпивав спиртні напої.
Під час застілля між чоловіками виникла сварка. Зловмисник схопив зі столу кухонний ніж та наніс поранення своєму опоненту в грудну клітину. Потім він пішов до сусіда та попросив викликати швидку медичну допомогу і поліцію. Врятувати постраждалого лікарям не вдалося.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області