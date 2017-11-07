На Донеччині неповнолітній кредитор ледь не забив боржника на смерть

На Донеччині неповнолітній кредитор ледь не забив боржника на смерть

09:02 07.11.2017
На Донеччині неповнолітній кредитор ледь не забив боржника на смерть

До чергової частини Добропільського відділення поліції звернулися медики із повідомленням про те, що до них за допомогою звернувся неповнолітній хлопець із численними забоями тулуба та голови.

Під час перевірки добропільські правоохоронці з’ясували, що кілька місяців тому 17-річний потерпілий взяв у борг у свого 16-річного приятеля гроші, але повернути в обумовлений термін не зміг. В день скоєння злочину хлопці випадково зустрілися на одній з вулиць міста Добропілля і почали з’ясовувати стосунки.

Позичальник спочатку наполегливо вимагав від боржника повернути всю суму, однак, отримав відмову. Це розлютило хлопця і він почав бити товариша, а коли той від ударів впав на землю – перевірив кишені, забрав 470 гривень і зник з місця події.

Встановлено, що батьки кривдника зловживають алкогольними напоями і раніше вже притягалися до відповідальності за неналежне виховання своєї дитини.

Наразі відносно молодика відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Таким чином юний правопорушник може потрапити за грати на строк до 7 років. Кримінальна відповідальність за вказаною статтею настає з 14 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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