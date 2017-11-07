Поліція Львівщини знайшла викрадену мобільну споруду (капсулу життя)

Поліція Львівщини знайшла викрадену мобільну споруду (капсулу життя)

09:20 07.11.2017
Поліція Львівщини знайшла викрадену мобільну споруду (капсулу життя)

Правоохоронці встановили особу жінки, причетної до її зникнення. Проводиться досудове розслідування.

В Шевченківський відділ поліції  звернувся 69-річний львів’янин. За словами заявника, з території однієї з місцевих фірм зникла мобільна захисна споруда (так звана «капсула життя», модульний бункер), вартість якої становить близько 600 000 гривень. Чоловік повідомив, що вона належить його синові, котрий зараз перебуває за кордоном.

Як попередньо встановили поліцейські, до скоєння правопорушення причетна 35-річна жителька міста Яворів.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Зараз з’ясовуються обставини події, триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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