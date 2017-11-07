Одеські поліцейські повернули матері викраденого 9-річного хлопчика

Одеські поліцейські повернули матері викраденого 9-річного хлопчика

09:40 07.11.2017
Одеські поліцейські повернули матері викраденого 9-річного хлопчика

На пошуки дитини були задіяні працівники Національної поліції, Національної гвардії України, волонтери та інші небайдужі громадяни.

У результаті хлопчика було знайдено та повернено матері.

Нагадуємо, що вчора до чергової частини Малиновського відділу поліції м. Одеси надійшло повідомлення про те, що в обідній час з дитячого майданчика по вулиці Іцхака Рабіна зник 9-річний хлопчик.

Встановлено, що спочатку батьки шукали дитину самостійно і лише ввечері, коли їхні пошуки не увінчалися успіхом, звернулися до поліції. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та всі сили правоохоронців були спрямовані на  пошук дитини. Розшукові дії тривали всю ніч. У результаті злагоджених дій правоохоронців та небайдужих громадян, сьогодні, близько 12 години дня, хлопчика було знайдено біля одного з одеських ринків.

Також встановлено особу його ймовірної викрадачки. Зараз жінка знаходиться в Малиновському відділі поліції та надає пояснення, з якою метою та за яких обставин вона викрала дитину.

Наразі кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, з приміткою «безвісне зникнення дитини») Кримінального кодексу України закрито, натомість співробітниками поліції розпочато провадження за ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

У рамках розпочатого провадження діям всіх зловмисників буде надана правова оцінка. Зараз поліцейські проводять перевірку на причетність інших осіб до скоєння даного злочину. Розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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