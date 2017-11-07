На Донеччині чоловік кулаками "заспокоїв" жінку ледь не на смерть

До чергової частини Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків, що до них доставлено 38- річну жінку з численними слідами побиття та пошкодженням внутрішніх органів, яка при цьому не змогла нічого пояснити лікарям.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка приступила до встановлення обставин події. Поліцейські з’ясували, що травми жінка отримала за місцем свого мешкання. Під час сімейного конфлікту чоловік почав бити свою дружину, намагаючись в такий спосіб її «заспокоїти». Чоловічих ударів було достатньо для того, щоб не тільки «заспокоїти» але й пошкодити внутрішні органи. Наразі потерпіла знаходиться в лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області