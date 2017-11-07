На Донеччині чоловік кулаками "заспокоїв" жінку ледь не на смерть
На Донеччині чоловік кулаками "заспокоїв" жінку ледь не на смерть
До чергової частини Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків, що до них доставлено 38- річну жінку з численними слідами побиття та пошкодженням внутрішніх органів, яка при цьому не змогла нічого пояснити лікарям.
На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка приступила до встановлення обставин події. Поліцейські з’ясували, що травми жінка отримала за місцем свого мешкання. Під час сімейного конфлікту чоловік почав бити свою дружину, намагаючись в такий спосіб її «заспокоїти». Чоловічих ударів було достатньо для того, щоб не тільки «заспокоїти» але й пошкодити внутрішні органи. Наразі потерпіла знаходиться в лікарні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області