На Донеччині жінка, захищаючи себе та дитину, двічі вдарила чоловіка ножем

31-річна мешканка смт. Курахівка під час конфлікту із своїм цивільним чоловіком, вхопила кухонний ніж і двічі вдарила ним сімейного «тирана».

До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від медичної сестри Селидівської центральної міської лікарні про те, що до них за допомогою звернувся 39-річний чоловік із ранами. Лікарі діагностували в пацієнта дві колото-різані рани грудної клітини. Сам постраждалий сказав, що впав на паркан.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила всю картину події. З’ясувалося, що потерпілий, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, почав вимагати e дружини гроші на горілку. Коли жінка йому відмовила, чоловік почав вести себе агресивно, хапати дружину та обзивати нецензурними словами. Під «гарячу» руку постраждалого потрапила і 8-річна донька, на очах якої відбувався конфлікт. Коли налякана жінка забігла до кухні, співмешканець прослідував за нею. Вхопивши кухонний ніж зі столу, дружина двічі вдарила ним цивільного чоловіка і вибігла з будинку разом із дитиною.

Поранений чоловік самостійно прийшов до медичного закладу і попросив про допомогу.

Зі слів сусідів родини, вони часто бачили чоловіка в стані сильного алкогольного сп’яніння і чули, як подружжя голосно з’ясовує стосунки.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області