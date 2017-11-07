Безжальне та звіряче вбивство оперативно розкрила поліція Кіровоградщини

Безжальне та звіряче вбивство оперативно розкрила поліція Кіровоградщини

10:20 07.11.2017
Безжальне та звіряче вбивство оперативно розкрила поліція Кіровоградщини

За попередніми даними, житель селища Новоархангельськ, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, позбавив життя місцевого мешканця через давні неприязні відносини.

Повідомлення про подію надійшло днями до Новоархангельського відділення поліції.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили тіло господаря помешкання та у результаті першочергових заходів встановили причетність до злочину 20-річного жителя районного центру.

Будучи напідпитку, зловмисник прийшов до будинку іншого місцевого жителя. Як тільки чоловік відчинив двері, «гість» почав бити його руками і ногами, а потім ще й металевим посудом. Від отриманих травм 51-річний потерпілий помер на місці події.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Зловмиснику оголошено підозру у вчиненні злочину та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області

 

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