На Волині внаслідок ДТП потрапила до реанімації літня жінка

На Волині внаслідок ДТП потрапила до реанімації літня жінка

11:01 07.11.2017
На Волині внаслідок ДТП потрапила до реанімації літня жінка

У райцентрі Любешів автомобіль «Mazda» зіткнувся зі скутером «Suzuki».

ДТП сталась вранці на вулиці Маяковського. Водій автомобіля «Mazda», 44-річний місцевий житель, ймовірно не надав перевагу в русі скутеру «Suzuki» під керуванням 61-річної мешканки села Підкормілля.

В результаті зіткнення жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення реанімації Любешівської центральної лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху ) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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