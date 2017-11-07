На Волині внаслідок ДТП потрапила до реанімації літня жінка

У райцентрі Любешів автомобіль «Mazda» зіткнувся зі скутером «Suzuki».

ДТП сталась вранці на вулиці Маяковського. Водій автомобіля «Mazda», 44-річний місцевий житель, ймовірно не надав перевагу в русі скутеру «Suzuki» під керуванням 61-річної мешканки села Підкормілля.

В результаті зіткнення жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення реанімації Любешівської центральної лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху ) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області