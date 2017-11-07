У Києві нове знайомство для 44-річної жінки закінчилось лікарнею

У Києві нове знайомство для 44-річної жінки закінчилось лікарнею

11:20 07.11.2017
У Києві нове знайомство для 44-річної жінки закінчилось лікарнею

До чергової частини Подільського управління поліції від лікаря надійшло повідомлення про госпіталізацію невідомої жінки із травмою ока.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та задокументувала подію.

Правоохоронці з’ясували, що 44-річна жінка познайомилася із чоловіком у кафе, який запропонував їй відвідати сауну. Там вони почали вживати спиртні напої та через деякий час у них виник конфлікт. У результаті знайомий вдарив жінку в обличчя та втік.

Правоохоронці встановили місцезнаходження правопорушника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 45-річний черкащанин, який раніше притягувався до відповідальності за аналогічні злочини.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику оголошено повідомлення про підозру у вчинення злочину та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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