На Волині затримано ватажка банди чорних ріелторів, який ховався від правосуддя

Через 9 років після оголошення в розшук волинським правоохоронцям вдалося затримати 46-річного організатора злочинного угрупування, яке упродовж 2006-2008 років займалося шахрайськими оборудками, привласнюючи та продаючи помешкання жителів Луцька, переважно незаможних громадян, які не мали достатньо засобів для існування, зловживали алкоголем чи мали розлади психіки.

Увійшовши в довіру до володільців житла, злочинці їх зазвичай споювали, хитрістю й погрозами забирали або викрадали в них документи на помешкання, не гребували і підробкою та використанням підроблених документів. Опісля, заволодівши житлом, продавали його, залишаючи екс-власників безхатьками.

Таким чином зловмисники заволоділи п’ятьма квартирами та вчинили замах на заволодіння ще трьома.

Вироки щодо трьох членів цієї злочинної групи давно набули законної сили. Усі вони відбувають або уже і відбули призначене судом покарання.

Організатор же ОЗГ довгий час перебував у розшуку. Після пред’явлення йому обвинувачення переховувався від слідства та суду задля ухилення від кримінальної відповідальності.

26 травня 2015 окружний суддя міста Лондон Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії видав ордер на арешт зловмисника, однак екстрадиційний арешт не був виконаний у зв’язку із переховуванням розшукуваного від компетентних органів Британії.

Затримано його днями на Волині та уже взято під варту, відтак уникнути відповідальності за скоєне 9 років тому чоловікові не вдасться.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області