На Рівненщині суд обрав захід водію, який збив на смерть двох жінок

На Рівненщині суд обрав захід водію, який збив на смерть двох жінок

12:00 07.11.2017
На Рівненщині суд обрав захід водію, який збив на смерть двох жінок

Під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди, що спричинило загибель двох осіб (ознаки кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 286 КК України).

Ця дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 4 жовтня, у с.Біла Криниця Рівненського району.

На підставі здобутих слідчим спільно із прокурором доказів встановлено, що 52-річний рівнянин, водій автомобіля «BMW X5», грубо порушуючи правила дорожнього руху, проігнорував заборонений знак світлофора та здійснив наїзд на двох жінок, 1979 та 1988 р.н., які перетинали дорогу на регульованому пішохідному переході. Від отриманих травм вони померли на місці події.

Водій автомобіля після вчинення ним автопригоди зник, проте за лічені хвилини був затриманий правоохоронцями при в’їзді до м. Рівне.

Чоловіку обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину.

За ініціативи прокуратури Рівненської області до підозрюваного Рівненським міським судом 06.11.2017 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

На даний час слідчі Головного управління Національної поліції в області продовжують за процесуального керівництва прокуратури здійснювати слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Довідково: санкція статті КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Мария Берлинская
Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"
Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами
01.11.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Антикорупційний суд як ширма для дилетантів
27.10.2017
Олег Назаренко
Директор «Всеукраїнської організації автоімпортерів і дилерів
В Україні, щоб зменшити аварійність, потрібно запровадити для водіїв ідіот-тест
23.10.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи допустимо активістам власноруч затримувати і карати тих, кого вони підозрюють у сепаратизмі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.