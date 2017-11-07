На Рівненщині суд обрав захід водію, який збив на смерть двох жінок

Під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди, що спричинило загибель двох осіб (ознаки кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 286 КК України).

Ця дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 4 жовтня, у с.Біла Криниця Рівненського району.

На підставі здобутих слідчим спільно із прокурором доказів встановлено, що 52-річний рівнянин, водій автомобіля «BMW X5», грубо порушуючи правила дорожнього руху, проігнорував заборонений знак світлофора та здійснив наїзд на двох жінок, 1979 та 1988 р.н., які перетинали дорогу на регульованому пішохідному переході. Від отриманих травм вони померли на місці події.

Водій автомобіля після вчинення ним автопригоди зник, проте за лічені хвилини був затриманий правоохоронцями при в’їзді до м. Рівне.

Чоловіку обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину.

За ініціативи прокуратури Рівненської області до підозрюваного Рівненським міським судом 06.11.2017 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

На даний час слідчі Головного управління Національної поліції в області продовжують за процесуального керівництва прокуратури здійснювати слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Довідково: санкція статті КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області