Прокуратура Херсонщини не дозволила виправдати вбивцю
Прокуратура Херсонщини не дозволила виправдати вбивцю
Ухвалою апеляційного суду Херсонської області за апеляційною скаргою прокурора скасовано вирок Бериславського районного суду, яким було виправдано громадянина 1971р.н. за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст.185 КК України та його брата 1981 р.н. за ч. 3 ст. 185 КК України, з підстав невідповідності висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам кримінального провадження та істотного порушення вимог кримінального процесуального закону.
Органом досудового розслідування громадянин 1 обвинувачується у тому, що він у лютому 2016 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, в с. Василівка Каховського району Херсонської області умисно, з метою вбивства наніс потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, від яких той помер.
Крім того, даний громадянин обвинувачується у викраденні спільно зі своїм братом майна у місцевих мешканців.Завдяки принциповій позиції прокуратури провадження призначено до нового судового розгляду в суді першої інстанції.
За матеріалами прес-служби прокуратури Херсонської області