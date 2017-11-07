Прокуратура Херсонщини не дозволила виправдати вбивцю

Ухвалою апеляційного суду Херсонської області за апеляційною скаргою прокурора скасовано вирок Бериславського районного суду, яким було виправдано громадянина 1971р.н. за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст.185 КК України та його брата 1981 р.н. за ч. 3 ст. 185 КК України, з підстав невідповідності висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам кримінального провадження та істотного порушення вимог кримінального процесуального закону.

Органом досудового розслідування громадянин 1 обвинувачується у тому, що він у лютому 2016 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, в с. Василівка Каховського району Херсонської області умисно, з метою вбивства наніс потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, від яких той помер.

Крім того, даний громадянин обвинувачується у викраденні спільно зі своїм братом майна у місцевих мешканців.Завдяки принциповій позиції прокуратури провадження призначено до нового судового розгляду в суді першої інстанції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Херсонської області