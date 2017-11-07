У Трускавці рятувальники деблокували водія із розбитого під час ДТП автомобіля

У Трускавці рятувальники деблокували водія із розбитого під час ДТП автомобіля

13:20 07.11.2017
У Трускавці рятувальники деблокували водія із розбитого під час ДТП автомобіля

Об 11:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Трускавець на вул. Дрогобицька, відбулось зіткнення легкового  автомобіля «Рено Кенгу» та легкового автомобіля «Тойота Кемрі».

Внаслідок ДТП травмовано водія «Рено Кенгу», якого із травмами різного ступеня важкості, госпіталізовано в Дрогобицьку центральну районну лікарню.

Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували водія з автомобіля.

Обставини події встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

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