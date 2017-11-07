На Одещині пожежні врятували життя 91-річній бабусі

На пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини м. Роздільна надійшло повідомлення про пожежу у квартирі двохповерхового житлового будинку по вулиці Привокзальній.

За личині хвилини на місце події прибули рятувальники. Пожежні одразу ж встановили, що в охопленій вогнем та димом квартирі на другому поверсі знаходиться господарка, похилого віку. Із-за сильного задимлення та проведення розвідки у помешканні рятувальникам довелося включатися в апарати на стислому повітрі.

Вогнеборці швидко встановили висувну пожежну драбину і через вікно другого поверху будинку потрапили у середину палаючої квартири. На той момент 91-річна господарка оселі лежала на підлозі. Не гаючи, часу рятувальники врятували стареньку жінку по висувній драбині через вікно квартири. 25 хвилин знадобилося пожежним, щоб ліквідувати загорання. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 2 м².

Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при користуванні електроплиткою господаркою квартири.

Пенсіонерка отримала отруєння продуктами горіння, медики швидкої медичної допомоги шпиталізували її до терапевтичного відділення Роздільнянської центральної районної лікарні. Стан здоров’я постраждалої - задовільний.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області