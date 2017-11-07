У Харкові несправний обігрівач став причиною загибелі людини

О 15:12 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку по вулиці Сомівській, 3 у Московському районі Харкова.

До місця виклику негайно вирушили 2 відділення 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини. Під час проведення розвідки рятувальники встановили, що в будинку горіли домашні речі та диван на площі 5 кв.м. На дивані знаходилось обвуглене тіло загиблої господарки оселі, 1943 року народження. Зі слів її родичів жінка була прикута до ліжка і не могла самостійно пересуватись.

О 15:32 пожежа була локалізована одним пожежним стволом, о 16:10 відбулась її остаточна ліквідація. На місці події працювали 8 осіб особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС.

За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при користуванні електрообігрівальними приладами.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області