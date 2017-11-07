У Києві маршрутка врізалась у позашляховик та перекинулась, є поранені

У Києві маршрутка врізалась у позашляховик та перекинулась, є поранені

11:33 07.11.2017
У Києві маршрутка врізалась у позашляховик та перекинулась, є поранені

Подія сталася на столичній Оболоні. Потерпілим надають медичну допомогу. За попередніми даними, водій мікроавтобуса порушив правила дорожнього руху, у результаті чого відбулося зіткнення із позашляховиком.

Близько 7-ї ранку поліція отримала повідомлення, що по вулиці Богатирській сталася аварія, внаслідок якої перекинулася маршрутка.

На місце події відразу прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції, а також слідчі Головного управління поліції Києва.

Правоохоронці задокументували подію та опитали очевидців. Попередньо встановлено, що водій маршрутки, рухаючись у напрямку Героїв Дніпра, порушив правила дорожнього руху, скоїв поворот у невстановленому місці, внаслідок чого автомобіль "Вольво ХС 90" вдарив мікроавтобус у праву сторону.

У результаті маршрутка перекинулася на лівий бік.

П’ятеро пасажирів маршрутного таксі отримали тілесні ушкодження (попередньо - нетяжкі), їх госпіталізували.

36-річний водій іномарки та 48-річний водій маршрутки не постраждали. Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження, у рамках якого будуть встановлені обставини та механізм автопригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Увага! Ми маємо оперативне відео з місця ДТП, тому слідкуйте за нашими подальшими повідомленнями.

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