Київська поліція викрила шахраїв, які продавали неіснуючу квартиру

Зловмисники підробили документи на право власності на помешкання у новобудові.

При спробі вдруге продати квартиру за понад мільйон гривень їх затримали. Кримінальне провадження розслідується за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою.

Голосіївське управління поліції у травні 2017 року розпочало кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України за фактом підроблення документів на право власності на квартиру у новому будинку на провулку Коломийського.



Слідчі відразу надали запити до різних установ для перевірки справжності документів та вже здійснених оборудок, паралельно працівники карного розшуку проводили оперативно-розшукові заходи щодо осіб, причетних до імовірної афери.



Згодом правоохоронці встановили: новобудова належить банку, який на цей час перебуває на стадії ліквідації. Зловмисники скористалися тим, що будинок постійно не перевірявся, нові мешканці не з’являлися, ремонти ніхто не робив.

Вони підробили інвестиційні договори і внесли до реєстру замість однієї квартири – дві, нібито розділивши її, і відразу розпочали пошук охочих придбати «квадратні метри» у столиці. Продали одну із «нових» квартир, а з плином кількох місяців знайшли покупця на друге неіснуюче помешкання. При цьому покупцям шахраї показували одну і ту ж квартиру площею майже 100 квадратних метрів.



Під час оформлення договору іпотеки працівники Голосіївського управління поліції та відділу боротьби з майновими злочинами у державному секторі та шахрайством управління карного розшуку затримали трьох осіб, які, використовуючи завідомо підроблені правовставнолюючі документи, під приводом продажу житла намагалися заволодіти 40200 доларів США.



Слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення, вилучені документи та інші речові докази направила на експертне дослідження.

У ролі власника неіснуючого помешкання виступав 39-річний уродженець Криму. Йому оголошено підозру у скоєнні шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, та затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Згодом за поданням слідчих суд арештував його.

Двоє інших фігурантів: ріелтор – 29-річний уродженець Донецької області, на цей час мешканець Києва, та 60-річний киянин – активний учасник події. Їх обізнаність та участь у афері перевіряється.



Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.



Відділ комунікації поліції Києва

Ірина Левченко