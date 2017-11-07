На Харківщині 38-річна жінка у гніві кинулась з ножем на коханого

Повідомлення про подію надійшло до Великобурлуцького відділення поліції від фельдшера швидкої медичної допомоги.

Поліцейські встановили, що травму 57-річному чоловікові нанесла 38-річна співмешканка. Напередодні вони разом розпивали спиртні напої. Після чого між ними раптово виникла сварка.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області