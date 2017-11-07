На Рівненщині селяни затримали буяна, який з ножем ломився до сусідки

На Рівненщині селяни затримали буяна, який з ножем ломився до сусідки

13:40 07.11.2017
На Рівненщині селяни затримали буяна, який з ножем ломився до сусідки

Зловмисник, погрожуючи ножем, вимагав гроші у 50-річної сарненчанки.

Жінці вдалося втекти та покликати на допомогу.

Чоловіка затримали на місці вчинення злочину.

Події розгорталися о другій годині ночі, вчора, у селі Стрільськ на вулиці Дворецька. Поки господиня спала, сусід з ножем у руках почав бити шибки у будинку, погрожував та вимагав грошей.

Наляканій 50-річній жінці, яка проживала в будинку сама, вдалося втекти через вікно у спальні. Тим часом 58-річний зловмисник вже проник до будинку та почав нишпорити в особистих речах власниці будинку. Його затримали та утримували до приїзду поліції сусіди, які збіглися на крик потерпілої.

Поліцейські затримала чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він пояснив слідчому, що втратив самоконтроль та не усвідомлював, що робить.

Зловмиснику вже повідомили про підозру у вчиненні розбою, поєднаного із проникненням у житло.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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