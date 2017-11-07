На Донеччині суд заарештував 18-річного ґвалтівника маленької дитини

Торецький відділ Костянтинівської місцевої прокуратури погодив клопотання слідчого щодо обрання запобіжного заходу 18-річному молодику, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Установлено, що підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, біля одного з навчальних закладів Торецька зустрів 11-річну дівчинку.

Застосовуючи фізичне насилля, чоловік змусив її піти з ним до зруйнованої будівлі гуртожитку, де вчинив відносно неї розпусні дії.

Дівчинці вдалося вирватися та втекти від кривдника додому, де вона все розповіла матері. Згодом чоловіка затримали.

Суд задовільнив клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Досудове розслідування, яке проводиться під процесуальним керівництвом Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури, триває.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області