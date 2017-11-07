В Одесі судитимуть трьох організаторів двох нарколабораторій
В Одесі судитимуть трьох організаторів двох нарколабораторій
Прокуратура Одеської області скерувала до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно трьох членів злочинного угруповання, причетних до незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в Одеській області. Під час розслідування встановлено, що у 2014 році в Одесі ділки організували незаконне виробництво психотропних речовин (амфетамін та метамфетамін), які реалізували на території України через мережу Інтернет.
Так, 22-річний одесит організував для злочину двох спільників. При цьому сам займався вивченням інформації щодо виробництва психотропів, виготовленням «продукту», пошуком клієнтів та здійснював з ними електронну переписку. Інші двоє допомагали йому виготовляти та реалізовувати психотропні речовини.
Для нарколабораторії чоловіки облаштували необхідним обладнанням квартиру, орендовану в Овідіопольскому районі Одещини. А згодом винайняли приміщення у Малиновському районі м. Одеси, де розмістили ще одну лабораторію.
У ході слідчих дій співробітники прокуратури та працівники Управління Служби безпеки в області виявили та вилучили більш ніж 3 кг. амфетаміну та понад 200 г. метамфетаміну. За клопотанням прокуратури Одещини трьом особам судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області