На Черкащині за наругу над могилою до реального терміну засуджено вандала

На Черкащині за наругу над могилою до реального терміну засуджено вандала

16:20 07.11.2017
На Черкащині за наругу над могилою до реального терміну засуджено вандала

За апеляційною скаргою прокурора апеляційним судом Черкаської області скасовано вирок Звенигородського районного суду від 17.01.2017, яким громадянина Д. виправдано через недоведеність, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України, вчинено обвинуваченим.

Слідством встановлено, що гр. Д. 14.08.2016, перебуваючи на території центрального міського кладовища в м. Звенигородка, проникнув всередину могили через тунельну яму, вириту під пам’ятником померлого, що веде всередину його домовини,  та таємно з останків тіла зняв і викрав золотий виріб вартістю понад 34 тисячі гривень.

За результатами апеляційного розгляду, участь в якому брали  працівники прокуратури області, після проведення повторного дослідження доказів обвинувачення, зазначене вище реабілітуюче рішення скасовано та ухвалено обвинувальний вирок, яким зловмисника визнано винуватим у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 297 КК України, та засуджено до 3 років 1 місяця позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області

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