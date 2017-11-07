Поліція Житомирщини розкрила вбивство у Радомишльському районі

До поліції надійшло повідомлення про смерть 29-річного чоловіка. Під час огляду у загиблого було виявлено ножове поранення шиї, спричинене сторонньою особою.

За підозрою у вчиненні вбивства поліцейські цього ж дня затримали 48-річного місцевого жителя.

На місці події, за місцем тимчасового проживання загиблого у с. Вишевичах, поліцейські виявили його тіло із різаною раною шиї.

Господар будинку, відповідаючи на запитання оперативників, стверджував, що кілька днів не був вдома, а коли повернувся, то виявив постояльця уже мертвим.

Втім ретельний огляд будинку та зібрані свідчення односельчан спростовували такі слова чоловіка.

Так, було встановлено, що загиблий уже кілька днів, як мертвий, а в останній день життя його бачили разом із господарем будинку. Більше того, вони разом вживали алкоголь, допоки не розсварились.

Відтворюючи події, які стали для загиблого фатальними, поліцейські встановили, що того вечора підозрюваний продовжив пиячити з іншими чаркувальниками у кількох будинках по-сусідству.

- Чоловік зневажливо ставився до свого постояльця, який з’явився у його будинку кілька місяців тому в якості співмешканця дочки. Але дівчина за кілька тижнів потому поїхала ніби доглядати за матір’ю, яка живе в іншому місті, не повідомивши, коли повернеться, - розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП Віктор Бугира. – Тож загиблий, залишившись у будинку ймовірного тестя, особливої шани не мав. Конфлікти між ним та затриманим виникали періодично із вживанням алкоголю.

Попередньо з’ясовано, що 3 листопада власник оселі повернувся додому пізно, нетверезий і лихий. Постоялець уже відпочивав на ліжку, коли той накинувся на нього з ножем. Завдані тілесні ушкодження виявились смертельними.

Нині підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування, розпочате за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За такі дії визначено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області