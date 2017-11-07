На Київщині нещасного пенсіонера закатували на смерть за пляшку горілки

Трагедія сталася у селі с. Соболівка, Макарівського району. Бездиханне тіло 88-річного пенсіонера знайшла у будинку його родичка.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Макарівського відділення поліції. При огляді тіла потерпілого судово-медичний експерт виявив тілесні ушкодження: закрита травма грудної клітки, множинні переломи ребер.

Під час проведення низки необхідних першочергових заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, працівники Макарівського відділення поліції встановили, що до скоєння злочину причетні двоє осіб.

Встановлено, що напередодні, пізно увечері, двоє чоловіків прийшли до дідуся купити оковитої.

Пенсіонеру були не до вподоби його нічні покупці, оскільки вони знову прийшли по горілку без грошей. Він налив чоловікам по чарчині і почав вчити їх жити, на кшталт, коли вони вже візьмуться «за розум» і кинуть пити. Товаришам такі настанови стали не до вподоби – спочатку один накинувся на старенького з кулаками, а інший добивав ногами. Потім нападники душили дідуся та підпалили на ньому одяг, щоб приховати сліди злочину.

Після чого друзі понишпорили по будинку, викрали близько 1 тисячі гривень і пішли геть.

Одного з них, 43-річного жителя с. Соболівка, поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України за місцем проживання. Чоловіка поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Наразі поліцейські проводять заходи щодо затримання іншого співучасника.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області