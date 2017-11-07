На Вінниччині під час пожежі у літній кухні трагічно загинула людина

07 листопада о 07:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Березівка Чернівецького району виникла пожежа.

Рятувальники, що прибули до міця виклику встановили, що пожежа виникла у літній кухні. Під час гасіння пожежі на підлозі було виявлено тіло 56-річного чоловіка. Силами бійців ДСНС пожежу локалізовано о 07:52, а ліквідовано о 08:31.

Вогнем знищено вхідні дерев’яні двері та домашні речі.

До ліквідації загоряння від ДСНС залучалося 3 чоловіки особового складу та один спецавтомобіль.

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час паління.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області