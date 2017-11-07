На Львівщині із приватної колекції загадково зникли сім картин
На Львівщині із приватної колекції загадково зникли сім картин
Працівники поліції з’ясовують обставини події та особу зловмисника, який заподіяв потерпілому збитки на загальну суму близько 150 000 гривень.
У Пустомитівське відділення поліції звернувся 41-річний житель одного із сіл району. Він повідомив, що з його будинку напередодні викрали сім художніх творів, вартість яких становить майже 150 000 гривень.
За словами потерпілого, до заволодіння ними може бути причетна його колишня дружина, 45-річна львів’янка.
Працівники поліції встановлюють обставини події та перевіряють факти, наведені у заяві чоловіка.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Досудове розслідування триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області