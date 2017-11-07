На Львівщині із приватної колекції загадково зникли сім картин

Працівники поліції з’ясовують обставини події та особу зловмисника, який заподіяв потерпілому збитки на загальну суму близько 150 000 гривень.

У Пустомитівське відділення поліції звернувся 41-річний житель одного із сіл району. Він повідомив, що з його будинку напередодні викрали сім художніх творів, вартість яких становить майже 150 000 гривень.

За словами потерпілого, до заволодіння ними може бути причетна його колишня дружина, 45-річна львів’янка.

Працівники поліції встановлюють обставини події та перевіряють факти, наведені у заяві чоловіка.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області