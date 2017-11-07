У Львові затримано кишенькову злодійку, яка обікрала молоду дівчину
У Львові затримано кишенькову злодійку, яка обікрала молоду дівчину
У Сихівський відділ поліції із заявою про крадіжку звернулась 19-річна львів’янка. Дівчина повідомила, що на території Львівського автобусного вокзалу по вулиці Стрийській у неї було викрадено гаманець з грошима у сумі сто євро та документами.
Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетна 34-річна львів’янка.
Наразі вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.
Також поліцейські встановлюють причетність зловмисниці до скоєння інших правопорушень.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області