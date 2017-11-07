На Волині робітник підприємства загинув після падіння з висоти, - поліція

На території державного підприємства, що в селищі Маневичі загинув 62-річний волинянин. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Під час проведення робіт по технічному обслуговуванню мостового крана о 12:00 годині 62-річний мешканець Маневицького району впав з висоти крану та отримав тілесні ушкодження, від яких загинув. Чоловік працював електриком на підприємстві.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Поліція з’ясовує усі обставини трагедії. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області